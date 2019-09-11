إيران تعزي العراق حكومة وشعبا بحادث التدافع في كربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موسوي أعرب عن أسفه العميق جراء وقوع حادث التدافع الاليم في الصحن الحسيني الذي ادى الى استشهاد وجرح العشرات من الزوار.

وعزى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العراق حكومة وشعبا بالحادث معربا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا، معربا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادث تدافع في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج، هذا وتوالى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى ليصل الى 32 شهيدا و 108 جريح حتى الان./انتهى/