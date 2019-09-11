  1. إيران
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤

إيران تعزي العراق حكومة وشعبا بحادث التدافع في كربلاء

إيران تعزي العراق حكومة وشعبا بحادث التدافع في كربلاء

عزى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي باستشهاد عدد من زوار الامام الحسين (ع) في مراسم يوم عاشوراء في العتبة الحسينية المقدسة بمدينة كربلاء وقدم تعازيه للعراق حكومة وشعبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موسوي أعرب عن أسفه العميق جراء وقوع حادث التدافع الاليم في الصحن الحسيني الذي ادى الى استشهاد وجرح العشرات من الزوار.

وعزى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العراق حكومة وشعبا بالحادث معربا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا، معربا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادث تدافع في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج، هذا وتوالى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى ليصل الى 32 شهيدا و 108 جريح حتى الان./انتهى/

رمز الخبر 1897762

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