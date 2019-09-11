روحاني: ايران ستخفض المزيد من التزاماتها لو لزم الأمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني صرح في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الاربعاء : على الولايات المتحدة أن تدرك أن السياسات الداعية للحرب لا تنفعها أبدا وويجب عليها عزل دعاة الحرب وترك سياسات تاجيج الحرب والحد الاقصى من الضغط.

وأضاف: الجمهورية الاسلامية تؤكد على استخدام التقنية النووية للأغراض السلمية ووفقا للاتفاق النووي سنتلزم بالتعهدات مادام الطرف الاخر يلتزم بها، وإن ينكثوا العهود سوف نوقف التزاماتنا وان ينفذوها بشكل ناقص نحن ايضا سنقوم بالمثل.

وتابع: الخطوة الثالثة من التعهدات اهم بكثير من الخطوتين السابقتين بل غير قابلة للمقارنة بهما، ولو استدعى الامر سوف نمضي بخطوة رابعة في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي.

واعتبر روحاني انه على الرغم من ضغوط الاعداء بدت هناك علامات ايجابية على مختلف الاصعدة سيما على الصعيد الاقتصادي قائلا: جميع المؤشرات سيما في البورصة وسوق العملة الاجنبية والنمو الذي يشهده اقتصاد البلاد وتسريع عملية الانتاج المحلي، تبعث الامل في قلوبنا، وتظهر أنه عبر الصمود تمكنا من الانتصار وتخييب آمال العدو./انتهى/.