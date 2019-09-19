  1. السياسة
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٤:٢٥

استعراض جوي مشترك للجيش وحرس الثورة على ساحل الخليج الفارسي

استعراض جوي مشترك للجيش وحرس الثورة على ساحل الخليج الفارسي

أعلن نائب قائد القوة الجوية بالجيش الايراني العميد طيار حميد واحدي، ان الاستعراض الجوي السنوي الثالث المشترك للجيش وحرس الثورة الاسلامية في ايران، سيقام في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري في مدينة بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي.

وقال العميد طيار حميد واحدي في تصريح صحفي الیوم الخمیس ان الاستعراض الجوي المشترك سينطلق من قاعدة "الشهيد عبدالكريمي" الجوية في بندرعباس جنوب ايران وذلك بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس (ذكرى بدء الحرب التي فرضها نظام ديكتاتور العراق المقبور صدام حسين للفترة من 1980 الى 1988).

رمز الخبر 1897962

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