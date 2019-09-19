استعراض جوي مشترك للجيش وحرس الثورة على ساحل الخليج الفارسي

أعلن نائب قائد القوة الجوية بالجيش الايراني العميد طيار حميد واحدي، ان الاستعراض الجوي السنوي الثالث المشترك للجيش وحرس الثورة الاسلامية في ايران، سيقام في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري في مدينة بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي.