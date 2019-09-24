روحاني يلتقي بكبار الشخصيات الإعلامية الأمريكية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني التقى بكبار المسؤولين والشخصيات الإعلامية الأمريكية والدولية في نيويورك.

ويزور الرئيس روحاني نيويورك للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة والذي من المقرر ان يلقي كلمة فيه يوم غد الاربعاء يقدم خلاله مشروع "مبادرة سلام هرمز" لارساء الامن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بمشاركة دولها ومن دون تدخلات اجنبية في شؤونها.

وكان الرئيس روحاني فور وصوله الى مطار "جون اف كندي" في نيويورك قد اعرب عن امله بايصال رسالة شعوب المنطقة والشعب الايراني العظيم اي السلام وانهاء التدخل الاجنبي في الخليج الفارسي والشرق الاوسط الى المجتمع العالمي.

وقال الرئيس روحاني في تصريح صحفي، اننا نامل في ظل الظروف الراهنة الحساسة جدا التي تمر بها منطقتنا اليوم، بان نتمكن من ايصال رسالة شعوبنا اي رسالة السلام وانهاء اي تدخل اجنبي في منطقة الخليج الفارسي والشرق الاوسط الحساسة الى المجتمع العالمي.

واكد بان الشعب الايراني قاوم وصمد على الدوام امام العدو واضاف، سننقل الى المجتمع العالمي رسالة الشعب الايراني العظيم المعرّض لضغوط حرب اقتصادية ظالمة والذي يدعو الجميع للعودة الى تعهداتهم والالتزام بالقانون./انتهى/