حريق في محطة قطار في جدة

وافادت وكالة مهر للانباء أن متحدث باسم الدفاع المدني قال، في تصريح لـ«عاجل»، إن الفرق لا تزال تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر، أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في حالة استنفار. /انتهى/