هجوم بعبوة ناسفة في مدينة جدة وإصابة عدد من الأشخاص

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي استهدف فعالية نظمتها السفارة الفرنسية لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسيه، وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".

وأفادت وكالة "فرانس برس" وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوما بعبوة ناسفة وقع في مقبرة بجدة غربي السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

كما أفادت قناة الجزيرة بإصابة 4 أشخاص على الأقل في انفجار بمقبرة في جدة بالسعودية خلال حضور القنصل الفرنسي.

ولم تصدر السلطات في السعودية حتى الآن أي بيان حول الانفجار، بينما تحاول وسائل إعلام غربية اظهار الحادث على أنه هجوم من قبل المسلمين على غير المسلمين.

المصدر: وكالات