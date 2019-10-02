قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني ليس بالقدر الذي يكون تهديدا لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال اللواء سلامي في كلمة خلال قادة وكوادر الحرس الثوري اليوم الاربعاء مع قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة: اليوم، يبلغ عمق خطوط تماس الثورة آلاف الكيلومترات، ومع نقل رسالة مناهضة الظلم وتحقيق العدالة والقيم المعنوية، تم تهميش أميركا في التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

واكد القائد العام للحرس الثوري، على اقتدار الثورة وقوتها الرادعة، وقال: ستكون أدنى حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني ضد ايران هي بمثابة آخر حماقة له وستؤدي الى ازالة الكيان الصهيوني من العالم.

واضاف سلامي: ان الحرس الثوري من خلال التحديث الداخلي، يتحرك لتعزيز قدراته في مختلف المجالات./انتهى/