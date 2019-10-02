  1. إيران
٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٧:٣٦

قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني ليس بالقدر الذي يكون تهديدا لنا

قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني ليس بالقدر الذي يكون تهديدا لنا

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء "حسين سلامي"، أن الكيان الصهيوني ليس بالحجم أو القدر الذي يكون تهديدا لإيران، مؤكدا أنه يعلم أن أقلّ خطأ سيكون خطأه الأخير، وأن أي حرب جديدة ستؤدي إلى إزالة هذا الكيان من الجغرافيا السياسية للكون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال اللواء سلامي في كلمة خلال قادة وكوادر الحرس الثوري اليوم الاربعاء مع قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة: اليوم، يبلغ عمق خطوط تماس الثورة آلاف الكيلومترات، ومع نقل رسالة مناهضة الظلم وتحقيق العدالة والقيم المعنوية، تم تهميش أميركا في التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

واكد القائد العام للحرس الثوري، على اقتدار الثورة وقوتها الرادعة، وقال: ستكون أدنى حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني ضد ايران هي بمثابة آخر حماقة له وستؤدي الى ازالة الكيان الصهيوني من العالم.

واضاف سلامي: ان الحرس الثوري من خلال التحديث الداخلي، يتحرك لتعزيز قدراته في مختلف المجالات./انتهى/

رمز الخبر 1898284

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