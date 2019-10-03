الكشف عن آخر منجزات القوة البرية للجيش الإيراني

وافادت وكالة مهر للأنباء أنه بحضور نائب القائد العام للجيش الايراني العميد "محمد حسين دارس" صباح اليوم في مقر منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية بالجيش الايراني، تم ازاحة الستار عن هذه المعدات الجديدة وتسليمها الى الوحدات المعنية بالجيش الايراني.

وتم هذا اليوم ازاحة الستار لاول مرة عن بعض المنجزات فيما تم تسليم منجزات أخرى للوحدات العسكرية المستفيدة.

مركبة تكتيكية مصفحة خفيفة مضادة للرصاص

تم الكشف عن مركبة تكتيكية مصفحة خفيفة مضادة للرصاص الفولاذي، قوية ذات قدرة مناورة عالية وتتميز بهيكل قادر على حماية ارواح الركاب في ميدان المعركة والعمليات الارهابية

كما ان هذه المركبة قادرة على المواجهة في الاراضي ذات الموانع والوعرة .

الروبوت الذكي المرتبط بشبكة مركزية (حيدر 1)

تتميز مركبة الروبوت الذكي (حيدر 1) بأنها ذات 6 عجلات فعالة ، وقادرة على نقل الحمولة ، وذات قدرة على الاستدارة 360 درجة وتملك قابلية تحديد المعوقات في الطريق .

وتم تسليح هذا الروبوت الذكي برشاش قادر على تحديد الهدف واطلاق النيران بشكل ذاتي.

الطائرة المسيرة التي تطلق من اليد (فرباد)

هذه الطائرة المسيرة تقوم بمهام استكشافية ومراقبة لمساعدة وحدات الاستطلاع العسكرية في الألوية الهجومية وقوات الرد السريع ، وهي مجهزة بمنظومة طيار آلي ويمكنها التقاط الصور في الليل والنهار .

وقد وصلت هذه الطائرة المسيرة الى مرحلة الانتاج الوفير وتم تسليمها الى الوحدات المستفيدة في القوة البرية للجيش الايراني. /انتهى/