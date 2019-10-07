لن نسمح العبث بدماء ابنائنا وسندافع عن الدستور والدولة

وقال الفياض في مؤتمر صحفي: سنبقى في اطار الدولة العراقية لاجل الاصلاح ومحاربة الفساد وأكد انه في غياب الدولة يغيب الامن ولا يمكن تصور حل الا في اطارها.

واضاف الفياض ان الحكومة وعلى راسها رئيس الوزراء يؤدي واجبه بجد واخلاص في تحقيق الانتقال وانه في الايام القادمة سيضع رئيس الوزراء رؤيته للاصلاح وفق بيان المرجعية وان هناك قصاصا رادعا وعادلا لمن اراد للبلاد شراً.

وأكد الفياض ان العراق يعاني من مشاكل حقيقية وهو مدعاة للعمل والاصلاح وأضاف سنرد على الاعداء رداً قويا وسنسعى للاصلاح.

وشدد الفياض: لن نسمح لأحد ان يعبث بدماء ابنائنا وسندافع عن الدستور والدولة وعن أي رئيس وزراء وأكد ان المرجعية الدينية والعشائر والحشد والبيشمركة ستكون شوكة في عيون الاعداء.

بشأن آخر التطورات في العراق قال الفياض ان العراق شهد تظاهرات اكبر من هذه التظاهرات لكن لم تسقط دماء كالتي سقطت مؤخرا مؤكداً ان هذه المظاهرات مجهولة القيادة لكننا نعلم من يقف وراءها وان المؤامرات لن تتوقف ومن واجبنا رص الصفوف والتكاتف.

وبشأن مطالب المتظاهرين قال الفياض ان في العملية السياسية ثغرات ونواقص لابد من معالجتها مؤكداً ان هناك مخطط وراء التظاهرات عندما يتم التحدث عن حكومة انقاذ./انتهى/