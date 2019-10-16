العدوان والمرتزقة ينهبون نفط اليمن

ونقلت الوكالة عن مسؤول بشركة صافر للبترول قوله، اليوم الأربعاء: إن الشركة تستأنف ضخ النفط من حقولها في شبوة جنوبي اليمن إلى مرفأ في بحر العرب بغرض التصدير للخارج.

وأضاف المسؤول أن شركة صافر، تضح حاليا النفط بمعدل خمسة آلاف برميل يوميا وتتوقع زيادة معدل الضخ عبر خط أنابيب إلى ثلاثة أضعاف يوميا.

وكانت وزارة النفط والمعادن قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، في الخامس من شهر أكتوبر الحالي أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها نهبوا قيمة أكثر من 18 مليون برميل من صادرات النفط العام الماضي، ووردوا قيمتها لأحد البنوك في السعودية.

وأبدى وزير النفط والمعادن أحمد دارس الجهوزية لأي اتفاق يخصص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات كل الموظفين.

ويفتح تصريح مسؤول شركة صافر لرويترز ملف الثروات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الغزاة والمحتلين والتي ينهبها العدوان ومرتزقة القابعين في فنادق الرياض، فيما يعاني الشعب اليمني جراء انقطاع المرتبات وتردي الأوضاع المعيشية جراء استمرار العدوان والحصار، في ظل صمت أممي متواطئ.

كما يحتجز تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بغطاء أمريكي في عرض البحر الأحمر 11 سفينة من المشتقات النفطية إمعانا منه في زيادة معاناة اليمنيين.