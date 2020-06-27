السعودية على وشك الإنهيار الإقتصادي

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ إجمالي صادرات المملكة قد تراجع، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطيّة كالمواد الكيمياوية والبلاستيك.

وفي ظل إنخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعوديّة إلى 40 مليار دولار.

كما إنخفضت الصادرات والواردات السلعيّة بنسبة 58.6% و 28.4% على التوالي في شهر نيسان/أبريل 2020.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أنه في أيار/مايو الماضي، تغييرت نظرتها المستقبليّة لتصنيف الحكومة السعودية من "مستقرة" إلى "سلبيّة"، معتبرةً أن الصدمة الأخيرة الحادة لأسعار النفط "ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية للسعودية".

/انتهى/