  1. الإقتصاد
٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٣ ص

السعودية على وشك الإنهيار الإقتصادي

السعودية على وشك الإنهيار الإقتصادي

هبطت قيمة صادرات النفط السعودية بمقدار 65% في نيسان/ إبريل الماضي، في ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه مع أزمة كورونا.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ إجمالي صادرات المملكة قد تراجع، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطيّة كالمواد الكيمياوية والبلاستيك.

وفي ظل إنخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعوديّة إلى 40 مليار دولار. 

كما إنخفضت الصادرات والواردات السلعيّة بنسبة 58.6% و 28.4% على التوالي في شهر نيسان/أبريل 2020.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أنه في أيار/مايو الماضي، تغييرت نظرتها المستقبليّة لتصنيف الحكومة السعودية من "مستقرة" إلى "سلبيّة"، معتبرةً أن الصدمة الأخيرة الحادة لأسعار النفط "ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية للسعودية". 

/انتهى/

رمز الخبر 1905302

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