السعودية توقف أكثر من نصف إنتاجها للنفط

وقالت مصادر الصحيفة إن الهجوم، الذي نفذ في وقت مبكر من يوم السبت وتبنيه الجيش اليمني، أدى إلى خسارة المملكة نحو 5 ملايين برميل يوميا، ما يساوي نحو 50% من إنتاج النفط على المستوى العالمي، بينما يبلغ الحجم الإجمالي لهذا المعدل في السعودية 9.8 ملايين برميل يوميا.

هذا الهجوم يمثل حلقة جديدة في سلسلة العمليات التي نفذها اليمن على المنشآت النفطية في السعودية، التي تقود في اليمن قوات "التحالف العربي".

ونفذ سلاح الجو اليمني المسير، منذ بدء التحالف العدوان السعودي الإماراتي عملياته ضد اليمن في مارس 2015، عشرات الهجمات على المواقع السعودية، إلا أن عملية اليوم تبدو، حسب "وول ستريت جورنال"، أكثر فعالية حيث أسفرت عن اندلاع حريق كبير في هجرة خريص، أحد أكبر حقول النفط في السعودية، وبقيق، أكبر مصفاة لتكرير النفط عالميا.

وينتج حقل هجرة خريص نحو 1.5 مليون برميل نفط يوميا، بينما تساعد مصفاة بقيق على إنتاج ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في وقت سابق من السبت عن تنفيذ هجوم واسع على المعملين النفطيين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، في عمليات شاركت فيها 10 طائرات مسيرة ما أثار إدانات دولية واسعة.

من جانبها، أفادت قيادة تحالف العدوان السعودي ان التحقيقات جارية لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم ، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات./انتهى/