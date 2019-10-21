في 48 ساعة .. التحالف السعودي يشن أكثر من 50 غارة على اليمن

وأوضح العميد سريع أن غارات العدوان تركزت على محافظتي صعدة (شمال) وحجة(شمال غرب) واستهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين.
وأضاف أنه تم إفشال عدد من زحوف وتسللات العدوان في جبهات الحدود وبعض جبهات الداخل.
اكد المتدث باسم القوات المسلحة اليمنية يوم الاحد ان طيران التحالف السعودي شن اكثر من ٥٠ غارة خلال ال٤٨ الساعة الماضية.
وأوضح العميد سريع أن غارات العدوان تركزت على محافظتي صعدة (شمال) وحجة(شمال غرب) واستهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين.
وأضاف أنه تم إفشال عدد من زحوف وتسللات العدوان في جبهات الحدود وبعض جبهات الداخل.
تعليقك