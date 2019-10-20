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٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٢١:٥٢

زلزال يضرب جنوب غرب ايران

زلزال يضرب جنوب غرب ايران

ضرب زلزال بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر مدينة مسجد سليمان في محافظة خوزستان بجنوب غرب ايران مساء اليوم الاحد.

وقال المدير العام لادارة شؤون الازمات في محافظة خوزستان كيامرث حاجي زاده، في تصريح صحفي مساء اليوم الاحد، أن الزلزال ضرب مسجد سليمان عند الساعة الثامنة و 22 دقيقة حسب التوقيت المحلي مساء اليوم الاحد.

وأضاف: أسفر الزلزال عن اعلان حالة التأهب في خمس مدن مجاورة.

وتابع: إنه تم إصدار حالة التأهب لحكام أنديكا ومسجد سليمان وايذة وهفتكل وباغملك وكذلك أجهزة الطوارئ والإغاثة للحد من الحوادث المحتملة.

ونوه الى أنه لم يبلغ عن وقوع أية خسائر لحد الآن جراء وقوع الزلزال. 

ويشار الى أن زلزالا بقوة 5،7 على مقياس ريشتر ضرب مسجد سليمان الصيف الماضي ماأسفر عن خسائر في المساكن واصابة عدد من الاهالي.

رمز الخبر 1898654

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