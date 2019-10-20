زلزال يضرب جنوب غرب ايران

وقال المدير العام لادارة شؤون الازمات في محافظة خوزستان كيامرث حاجي زاده، في تصريح صحفي مساء اليوم الاحد، أن الزلزال ضرب مسجد سليمان عند الساعة الثامنة و 22 دقيقة حسب التوقيت المحلي مساء اليوم الاحد.

وأضاف: أسفر الزلزال عن اعلان حالة التأهب في خمس مدن مجاورة.

وتابع: إنه تم إصدار حالة التأهب لحكام أنديكا ومسجد سليمان وايذة وهفتكل وباغملك وكذلك أجهزة الطوارئ والإغاثة للحد من الحوادث المحتملة.

ونوه الى أنه لم يبلغ عن وقوع أية خسائر لحد الآن جراء وقوع الزلزال.

ويشار الى أن زلزالا بقوة 5،7 على مقياس ريشتر ضرب مسجد سليمان الصيف الماضي ماأسفر عن خسائر في المساكن واصابة عدد من الاهالي.