المآرب الحقيقية ل"نبع السلام التركي" المزعوم

وافادت وكالة مهر للأنباء أن الكاتب الصحفي المصري المعروف "سيد جبيل" لخص خلال فيديو نشره على منصة اليوتيوب أسباب الغزو التركي لشمال شرق سوريا وإدعائهم بإنشاء منطقة آمنة بالأسباب التالية:

1_ السيطرة على شمال سوريا بإزاحة السكان الكرد من تلك المناطق

2_ارضاء الاحزاب القومية المتعصبة ضد الكرد ما يعزز فرص بقائه فى السلطة

3 _توطين أكبر عدد من السكان العرب والجماعة الموالية له في تلك المنطقة

4_توفير مأوى جديد للجماعات المسلحة المولية له بعد خروجها من ادلب

5_انعاش الاقتصاد التركى من خلال اعمار الشمال بأموال الاتحاد الأوروبي

وأخيراً أن يصبح شمال سوريا فى نهاية المطاف لواء اسكندرون جديد. /انتهى/