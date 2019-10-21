  1. السياسة
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٥:١١

المآرب الحقيقية ل"نبع السلام التركي" المزعوم

المآرب الحقيقية ل"نبع السلام التركي" المزعوم

قال الكاتب الصحفي المصري "سيد جبيل"، أن تركيا عازمة على إنشاء لواء اسكندرون آخر شمال شرق سوريا.

وافادت وكالة مهر للأنباء أن الكاتب الصحفي المصري المعروف "سيد جبيل" لخص خلال فيديو نشره على منصة اليوتيوب أسباب الغزو التركي لشمال شرق سوريا وإدعائهم بإنشاء منطقة آمنة بالأسباب التالية:

1_ السيطرة على شمال سوريا بإزاحة السكان الكرد من تلك المناطق

2_ارضاء الاحزاب القومية المتعصبة ضد الكرد ما يعزز فرص بقائه فى السلطة

3 _توطين أكبر عدد من السكان العرب والجماعة الموالية له في تلك المنطقة 

 4_توفير مأوى جديد للجماعات المسلحة المولية له بعد خروجها من ادلب 

 5_انعاش الاقتصاد التركى من خلال اعمار الشمال بأموال الاتحاد الأوروبي

وأخيراً أن يصبح شمال سوريا فى نهاية المطاف لواء اسكندرون جديد. /انتهى/

رمز الخبر 1898674

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