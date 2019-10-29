برلماني ايراني: سعر البنزين سوف لن يزداد حتى نهاية العام

صرح العضو في لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي "حسين اميري خامكاني" في حديث له مع وكالة مهر للأنباء، بأن سعر البنزين سيبقى على ما هو الان حتى نهاية العام الايراني الجاري (20 مارس 2020) ولا يوجد اي برنامج حكومي لإزدياد السعر في هذه الفترة.

وفيما يتعلق باسعار الوقود والبنزين في العام المقبل قال خامكاني: لم يتضح بعد مشروع قانون الموازنة في العام المقبل وعلينا الانتظار لنرى هل سوف تزداد اسعار البنزين أم لا.

وأكد على ضرورة ايجاد حلول من اجل ادارة نمط استهلاك البنزين في البلاد من اجل التوفير فيه، اذ ان معدل استخدام البنزين في ايران يزداد عن المعيار العالمي بنسبة ملحوظة، ما يشير الى تبذيره، موضحا انه حاليا يتم استخدام 100 مليون ليتر من البنزين يوميا في البلاد.

وقال هذ النائب أن احدى الحلول لادارة نمط استهلاك الوقود في البلاد هي محاصصة البنزين واستعمال بطاقة البنزين، اذ يمنع ذلك تهريب البنزين ايضا./انتهى/.