جدول اعمال البرلمان لا يتضمن اي مشروع لتغيير سعر البنزين

وكتب شريعتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انني بصفتي متحدثا باسم لجنة الطاقة اعلن بانه ليس هنالك في جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي اي مشروع لتغيير سعر البنزين المدعوم (سعر اللتر 15000 ريال) والحر (سعر اللتر 30000 ريال) "الدولار يعادل 42000 رسميا".

واضاف: ان مشروع منح حصص البنزين للافراد يسعى فقط لتوزيع البنزين المدعوم بصورة اكثر عدالة كي تستفيد الاسر التي لا تمتلك السيارة من هذا الدعم ايضا.

وتابع النائب شريعتي: ان النص المنشور هو مشروع تم اعداده في المجلس العاشر (السابق) تم الاعلان عن تسجيله من جديد في بداية المجلس الحادي عشر (الحالي) قبل تشكيل اللجان ومن دون تعديل في النص وذلك للاسراع في طرحه فقط، ليتم من ثم تعديله في اللجنة المعنية والاجتماع العام للمجلس حيث تم تنظيم مسودة تقرير لجنة الطاقة لطرحه في اجتماع المجلس في غضون اسبوعين.

يذكر ان مشروع منح حصص البنزين للافراد المشار اليه من دون تعديل يتضمن منح كل مواطن ايراني حصة 30 لتر من البنزين شهريا بسعر مدعوم ويتم ايداعه في حساب رب الاسرة.

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