عراقجي يتوجه إلى موسكو قريبا

ويعقد المؤتمر الدولي "الطاقة النووية –نزع السلاح وعدم الانتشار النووي" الذي يعد واحدا من اهم المؤتمرات الدولية حول الطاقة النووية خلال الفترة من 7 الى 9 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بمشاركة مسؤولين من 40 دولة و250 شخصية دولية.

وسيتم خلال المؤتمر طرح مختلف القضايا من ضمنها؛ السيطرة على سباق التسلح بين روسيا واميركا ، مختلف جوانب برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، توترات الشرق الاوسط، عدم تحقيق تقدم في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية .

وسيشارك عراقجي في ندوة للمؤتمر حول الاتفاق النووي الايراني يستعرض خلالها احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق.

ويشارك في الندوة ايضا مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف والامينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد ومدير عام ادارة مراقبة الاسلحة ونزع السلاح في الخارجية الصينية "فو كونغ"./انتهى/