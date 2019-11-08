  1. السياسة
٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١

عراقجي يصل موسكو لمناقشة نزع السلاح النووي

عراقجي يصل موسكو لمناقشة نزع السلاح النووي

وصل مساعد الخارجة الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي الى العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الجمعة.

وتاتي زيارة عراقجي الى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي لعدم الانتشار النووي بعنوان "الطاقة النووية -نزع السلاح وعدم الانتشار" وفي ندوة خاصة تعقد على هامش المؤتمر حول موضوع الاتفاق النووي الايراني يستعرض خلالها احدث التطورات بشان الاتفاق.

ويعقد المؤتمر على مدى 3 ايام بمشاركة مندوبين عن 40 دولة و 250 شخصية دولية لبحث قضايا مثل السيطرة على سباق التسلح الاميركي الروسي ، وكذا مختلف جوانب خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ، اضافة الى توترات الشرق الاوسط، وعدم التقدم في موضوع نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية./انتهى/

رمز الخبر 1899065

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