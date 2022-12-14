تمديد الموعد النهائي للتسجيل في الاجتماع الدولي الخامس للاستثمار التكنولوجي في واحة برديس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لتقرير العلاقات العامة الصادر عن واحة برديس التكنولوجية، فإنّه تمّ تمديد فرصة التسجيل في الاجتماع الدولي الخامس للاستثمار التكنولوجي، وذلك نظراً لاستقبال المستثمرين لهذا الحدث، وكذلك من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من صناديق رأس المال الاستثماري المتقبّل للمخاطر والشركات الناشئة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى جذب رأس المال وتسريع الشركات الناشئة والقائمة على المعرفة، وسيُعقد بجهود واحة برديس التكنولوجية وأمانة شبكة تبادل ونقل التكنولوجيا للبلدان الإسلامية النامية (D-8TTEN)، في يومي 28 و 29 يناير/كانون الثاني من هذا العام.

ويُعتبر اجتماع الاستثمار التكنولوجي (TIM) فرصة للتعرف على المستثمرين من الدول الأعضاء والدول الإسلامية الأخرى من أجل خلق تآزر بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع في الخطوة الأولى، وفي الخطوات التالية الاستثمار في المشاريع المبتكرة والتكنولوجية بالتعاون مع صناديق الاستثمار والشركات من جهة ورجال الأعمال والشركات الناشئة من جهة أخرى.

وتشمل البرامج الرئيسية للحدث اجتماعات (B2B) بين المستثمرين والجهات الراغبة بالاستثمار فيها بهدف إبرام مذكرة تعاون، الكشف عن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار المشترك للدول الأعضاء في مجموعة D-8، وكذلك زيارة والتعرف على قدرات النظام البيئي التكنولوجي في البلاد. سيكون الحضور مجاني لنشطاء التكنولوجيا.

ويمكن للمهتمين زيارة https://d8tten.org/technology-investment-meeting للحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل في هذا الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الاستثمار التكنولوجي (TIM) هو أحد فعاليات شبكة نقل وتبادل التكنولوجيا في الدول الثماني الإسلامية. هذه الشبكة النامية (D-8 TTEN) هي شبكة معلومات وتبادل بين كل من دول إندونيسيا وإيران وبنغلاديش وباكستان وتركيا ومصر وماليزيا ونيجيريا، وهي مسؤولة عن تحقيق التقارب والتآزر بين هذه الدول الأعضاء في مجال التكنولوجيا من خلال بناء القدرات والإبلاغ عن الإنجازات والاحتياجات التكنولوجية وتنظيم التبادل التكنولوجي.

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