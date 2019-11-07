ميركل ترد على ماكرون لوصفه الناتو بأنه في حالة "موت سريري"

ورفض الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج التوصيف أيضا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في برلين. وقالت ميركل للصحفيين "حلف شمال الأطلسي لا يزال ركيزة لأمننا"./انتهى/
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدم "كلمات قاسية" عندما وصف حلف شمال الأطلسي بأنه في حالة "موت سريري"مشيرة إلى أنها لا تؤيد هذا الرأي.
ورفض الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج التوصيف أيضا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في برلين. وقالت ميركل للصحفيين "حلف شمال الأطلسي لا يزال ركيزة لأمننا"./انتهى/
رمز الخبر 1899057
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