ميركل ترد على ماكرون لوصفه الناتو بأنه في حالة "موت سريري"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدم "كلمات قاسية" عندما وصف حلف شمال الأطلسي بأنه في حالة "موت سريري"مشيرة إلى أنها لا تؤيد هذا الرأي.