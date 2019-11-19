الأمن الايراني يقبض على خلية اجنبية مخربة

وافادت وكالة مهر للأنباء أن دورية من عناصر احد الاجهزة الامنية اثناء تفقدها للاوضاع في طهران مساء الاحد الماضي، اشتبهت بمجموعة من الرعايا الاجانب، قاموا بإضرام النار في خمسة بنوك خلال نصف ساعة.

وأفادت المزيد من التحقيقات ان هذه الخلية مؤلفة من 7 من الرعايا الاجانب، وكانت تتنقل في شوارع جنوب طهران بواسطة سيارة نيسان زرقاء، وبدأت بتخريب الممتلكات العامة من ساحة الشهيد هرندي، وبالتالي تم كشفهم خلال تخريبهم البنك الخامس، وألقي القبض عليهم.

ولم تقدم المصادر الامنية مزيد من المعلومات الا انهم من رعايا احدى دول الجوار شرق ايران./انتهى/