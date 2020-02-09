مدينة شيراز العاصمة السادسة للكتاب في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدورة السادسة لمراسم اختيار عاصمة الكتاب الإيراني اقيمت مساء يوم السبت بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني عباس صالحي في قاعة القلم بالمكتبة الوطنية الايرانية في طهران حيث انتزعت مدينة شيراز لقب العاصمة السادسة للكتاب في إيران.
أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي ان مدينة شيراز (جنوبي ايران) انتزعت لقب "عاصمة الكتاب" في إيران وذلك ضمن مراسم اختيار عاصمة الكتاب للدورة السادسة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدورة السادسة لمراسم اختيار عاصمة الكتاب الإيراني اقيمت مساء يوم السبت بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني عباس صالحي في قاعة القلم بالمكتبة الوطنية الايرانية في طهران حيث انتزعت مدينة شيراز لقب العاصمة السادسة للكتاب في إيران.
رمز الخبر 1901936
تعليقك