مدينة شيراز العاصمة السادسة للكتاب في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدورة السادسة لمراسم اختيار عاصمة الكتاب الإيراني اقيمت مساء يوم السبت بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني عباس صالحي في قاعة القلم بالمكتبة الوطنية الايرانية في طهران حيث انتزعت مدينة شيراز لقب العاصمة السادسة للكتاب في إيران.



