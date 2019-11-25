وزارة الداخلية تعلن عن بدء موعد التسجيل لمرشحي انتخابات البرلمان الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هيئة الانتخابات الايرانية التابعة لوزارة الداخلية اصدرت بيانا اعلنت خلاله ان تسجيل المرشحين لإنتخابات الدورة الـ11 من مجلس الشورى الاسلامي سيبدأ منذ الاحد القادم 1 ديسمبر/ كانون الاول ولغاية يوم السبت 7 ديسمبر / كانون الاول لمدة 7 ايام.

واوضحت لجنة الانتخابات انه على المرشحين اصطحاب الوثائق المطلوبة لتقديمها الى وزارة الداخلية ومراكز الدوائر الانتخابية في الاقضية، وسفارات وقنصليات وممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد.

يذكر ان انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي ستقام يوم الجمعة 21 فبراير /شباط 2020./انتهى/