دول الخليج الفارسي سمحت لنا بإقامة مشاريع اقتصادية!!!

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن روسيا اليوم ان قرا أكد في مقابلة له على قناة "i24NEWS" أن زيارته الأخيرة للإمارات كانت تاريخية وعظيمة، مشيراً إلى أن العلاقات العلنية ستخرج بعد طرح خطة "السلام الأمريكية".

وأردف الوزير قائلا انه بدأ علاقات مع قادة ومسؤولين في البحرين، مشيرا إلى أن الظروف التي أحاطت بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو أجلت مسألة "التطبيع العلني".

وحول فكرة مد أنبوب الغاز من السعودية إلى الكيان الصهيوني، أكد قرا بأن المملكة قادرة على تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع وأن الطرح لها جاء من قبل دولة خليجية.

هذا ولم يجب الوزير قرا على سؤال وجهه له المذيع بخصوص لقائه مع نتنياهو بولي العهد السعودي، بن سلمان قائلا: إنه لا يمكن الإجابة على سؤال كهذا لحساسية الموضوع.

وأضاف أيوب بأنه يعمل مع شركة خليجية لترتيب زيارات مستقبلية للكيان الصهيوني من السعودية والإمارات.

وختم الوزير الليكودي السابق بقوله إن أميرا إماراتيا زار الكيان الغاصب وعالج زوجته في أحد المشافي بالبلاد، مؤكدا على أنه زار قطر في وقت سابق والتقى كبار قادتها ومسؤوليها. /انتهى/