دور الولايات المتحدة الأمريكية في الأحداث الأخيرة خرق لاتفاقية الجزائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رضا ميرابيان – خبير في قضايا الشرق الأوسط – في حوار له مع الوكالة أشار إلى أن دور الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في الأحداث الأخيرة قائلا إنه ينبغي على وزارة الخارجية أن تقوم بجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بضلوع بعض الدول في الأحداث الأخيرة.

وقال إنه بعد جمع الأدلة والوثائق، يمكن لوزارة الخارجية إطلاع مجلس الأمن بشرط أن تكون هذه المعلومات كاملة ودقيقة بحيث لا تدع أي مجال للشك.

وأشار رضا ميرابيان إلى اتفاقية الجزائر التي أبرمت على خلفية تسخير وكر التجسس الامريكي، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت في الاتفاق بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية السياسية أو العسكرية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبإمكان الوزارة الخارجية أن تستخدم هذا البند لمتابعة إجراءاتها القانونية في المحافل الدولية.