  1. السياسة
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:٠٧

لجنة الامن القومي تجري زيارة لمنشآت الماء الثقيل في محافظة "أراك"

لجنة الامن القومي تجري زيارة لمنشآت الماء الثقيل في محافظة "أراك"

أجرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي زيارة لمنشآت الماء الثقيل في محافظة "اراك" وسط ايران لمراقبة إجراءاتها المتعلقة بتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أجروا اليوم الاربعاء زيارة لمحطتي الماء الثقيل والمفاعل النووية في منشآت مدينة "خنداب" الواقعة بمحافظة "أراك" وسط إيران، حيث اطلعوا على اخر التطورات والنشاطات الهندسية والانتاجية في هاتين المحطتين.

كما وتفقدت اللجنة منشآت الهيدروجين الثقيل وأكسجين 18 واعادة تصميم مفاعل أراك النووي.

وجاءت هذه الزيارة ضمن اطار التكليف القانوني للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي لإعداد تقرير دوري  (كل ستة اشهر ) حول نشاطات واجراءات منظمة الطاقة الذرية المتعلقة بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي./انتهى/

رمز الخبر 1899536

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