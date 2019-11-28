تصريحات وزير الخارجية الفرنسي حول الإتفاق النووي ليست جادة

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن موسوي قوله في معرض التعليق على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن "امكانية استخدام بلاده وسائر الاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي آلية حلّ الخلافات"، "ان منطق وهدف آلية حلّ الخلافات المنصوصة في الاتفاق النووي، ترتكز على اتخاذ اجراءات تعويضية من كلا الجانبين، وعليه فإن اجراء الجمهورية الاسلامية الايرانية جاء في سياق حقوقها وفقا للمادة 36 من هذا الاتفاق".

وتابع : اذن، فإن الاتفاق النووي لا يسمح للاطراف الاوروبية في ظل الظروف الراهنة، اللجوء الى هذه الآلية قبال اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية المشروعة لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الاجراءات غير القانونية والاحادية من جانب الولايات المتحدة وايضا النقض الاساسي للتعهدات بواسطة الاطراف الاوربية. /انتهى/