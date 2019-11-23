موسوي: واشنطن لا تحترم أيا من المبادئ الديمقراطية بما فيها حرية اتاحة الانترنت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أدان قرار وزارة الخزانة الامريكية بفرض الحظر ضد وزير الاتصالات الايراني محمدجواد آذري جهرمي، قائلا: الجميع بات يعلم ان الإدارة الامريكية الحالية لا تلتزم بأي من المبادئ والقيم المتعلقة بالديمقراطية والشفافية وحقوق الانسان بما فيها حرية اتاحة الانترنت.

وتابع: بنظرة عابرة على اجراءات المتخذة سابقا بالضغط على مدراء الشركات والشبكات العملاقة للتواصل الاجتماعي، كموقع التويتر، من اجل قطع اتاحة الأصوات المعارضة، سيتضح لنا مدى استغلال هذه الادارة لمجال الانترنت من اجل تمرير اغراضها السياسية.

والجدير بالذكر ان وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين قال في بيان "إننا نعاقب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني على تقييد الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والعالم الخارجي"./انتهى/.