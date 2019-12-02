الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن مصدر سوري ان مضادات الدفاع الجوي في الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة مساء امس الأحد، أثناء محاولتها الوصول إلى محيط مطار حماة العسكري وسط البلاد، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مستمرة تخوضها وحداته البرية مع مسلحي تنظيمي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة"، وحلفاء لهم في بعض التنظيمات الأخرى.

وأطلقت مضادات الدفاع الأرضية المسؤولة عن حماية مطار حماة العسكري، نيرانها باتجاه هدف معادي حاول الاقتراب من حرم المطار.

واستهدفت مضادات الدفاع الأرضية طائرة مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المطار، ما أدى لانفجارها دون حدوث أي أضرار. /انتهى/

المصدر: النشرة