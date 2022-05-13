سوريا ... استشهاد 12 عسكريين وجرح آخرين في ريف حلب الغربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالى الساعة 9:30 من صباح اليوم، قام إرهابيون باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ م/د في منطقة عنجارة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى استشهاد 12 عسكريين وجرح 14 آخرين".

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