سوريا ... استشهاد 12 عسكريين وجرح آخرين في ريف حلب الغربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالى الساعة 9:30 من صباح اليوم، قام إرهابيون باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ م/د في منطقة عنجارة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى استشهاد 12 عسكريين وجرح 14 آخرين".
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تحدثت وكالة "سانا" السورية عن استشهاد 12 عسكريين وجرح 14 آخرين، جراء استهداف حافلتهم من قبل الإرهابيين اليوم في ريف حلب الغربي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالى الساعة 9:30 من صباح اليوم، قام إرهابيون باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ م/د في منطقة عنجارة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى استشهاد 12 عسكريين وجرح 14 آخرين".
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