نراقب جميع تحركات الأعداء / نفاجئ العدو بأسلحة محلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، العميد عليرضا صباحي فرد صباح اليوم فی زيارة لمناطق ومجموعات الدفاع غربي البلاد ان القوات الجویة تدافع بذكاء ويقظة عن أجواء بلادنا على مدار الساعة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب. شبكة الدفاع الجوي المتكاملة الى جانب المجموعات الدفاعية الأخرى لبلدنا ، لديها مهمة جادة للدفاع عن بلدنا.

وقال إن انظمة الرادار والصواريخ والدفاع بدون طيار في جميع أنحاء بلادنا وخاصة في الخليج الفارسي ستراقب جميع تحركات العدو، وإذا لزم الأمر سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة. وسيواجه أي تهديد من الأجانب بضربات مفاجئة وقوية .

وأوضح العميد صباحي فرد أن العمليات النفسية للغربيين تنبع أكثر من ضعفهم وليس لها أي تأثير على قدرة ايران واقتدارها وزيادة التقدم في مجمع الدفاع الجوي. واليوم، أدت قوة الدفاعات الجوية للجيش بالإضافة إلى إحباط الأعداء في الشرق الأوسط إلى قلب كل معادلاتهم العسكرية.

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