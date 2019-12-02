أكرم عفيف يخطف جائزة أفضل لاعب في آسيا.

ووأفادت وكالة مهر للأنباء أن أكرم عفيف نجم نادي السد القطري ومنتخب قطر فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم يوم الاثنين في هونغ كونغ.

وكان عفيف من المواهب التي صعدت بقوة في كرة القدم القطرية والآسيوية منذ سن مبكرة، كما لعب في إسبانيا مع أندية اشبيلية وفياريال، وشارك مع المنتخب القطري في بطولة آسيا تحت 16 عاماً 2012، ثم بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2014.

وكان عفيف ينافس الحارس الإيراني عليرضا بيرانوند والياباني تومواکي ماکینو.

ويذكر أن قطر تستضيف حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العام القادم.