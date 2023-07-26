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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٢ ص

الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على بيلاروس

الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على بيلاروس

تبحث اليوم الأربعاء لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأوروبي، تشديد العقوبات على بيلاروس، خاصة ما يتعلق بحظر تصدير الأسلحة إليها واستيراد الأسمدة منها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعتزم اللجنة "صياغة الاتفاق واتخاذ قرار تنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي حول فرض العقوبات فيما يخص ضلوع بيلاروس في العدوان الروسي ضد أوكرانيا"، على حد وصفها.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق الإجراءات التي قد تنتهي بفرض العقوبات في غضون عدة أيام.

ولم يتمكن أعضاء الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على هذه العقوبات منذ عدة أشهر.

واعلنت المصادر الدبلوماسية في بروكسل، فإن المسألتين الرئيسيتين اللتين سيتم النظر فيهما، هما فرض الحظر على توريدات الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى بيلاروس، والحظر على تصدير الأسمدة البيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

/انتهى

رمز الخبر 1935323

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