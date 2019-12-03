منع تقديم أي مرشح لرئاسة الوزراء لا يحظى بموافقة المتظاهرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع "السومرية نيوز" أن علاء الربيعي أحد ممثلي تحالف "سائرون" أشار إلى أن التحالف يمنع اختيار رئيس الوزراء عن طريق المحاصصة، مؤكدا أنه لن نسمح بتكرار هذه الآلية لاختيار رئيس الحكومة.

أضاف الربيعي أن التحالف لن يسمح أن يتقدم شخص لا يحظى بموافقة الشعب العراقي ولا المتظاهرين.

ووافق البرلمان العراقي خلال جلسته المنعقدة، الأحد الماضي، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعدما تقدم بها عبد المهدي الجمعة الماضية، على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ نحو شهرين.