  1. الإجتماعي
٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠

حضور غير مسبوق لرئيس السلطة القضائية بين طلاب الجامعة

حضور غير مسبوق لرئيس السلطة القضائية بين طلاب الجامعة

أقيم حفل يوم "الطالب الجامعي" في كلية الهندسة بجامعة طهران بحضور أية الله رئيسي.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المركز الاعلامي للقضاء ان يوم "الطالب الجامعي" اقيم بحضور رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي في جامعة طهران.

واجاب رئيس السلطة القضائية على أسئلة الطلاب في الاجتماع./انتهى/

رمز الخبر 1899869

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