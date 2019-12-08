الدكتور "ناصر عمر": الشيخ زكزاكي تعرض للتسميم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيم مؤتمر صحافي بحضور أقرباء زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ "إبراهيم زكزاكي"، وذلك لبحث الحالة الصحية للشيخ.

وخلال امؤتمر صرحت ابنة الشيخ "ابراهيم" بأنه على الرغم من مضي 4 اعوام، إلا ان القانون لم يأخذ مجراه إلى حد الآن. وتابعت: الحكومة النيجيرية تسعى إلى قتل الشيخ بشكل تدريجي.

وأضافت فيما يتعلق بالحالة الصحية للشيخ: "في وقتنا الحالي يعاني الشيخ وزوجته من أمراض شديدة، وزوجة الشيخ لا تستطيع السير بشكل صحيح.

وأضاف الطبيب الذي يعالج الشيخ الزكزاكي"ناصر عمر" أن: "الشيح الزكزاكي تم نقله إلى السجن، وقد علمتنا التجارب أن كل من دخل هذا السجن يخرج وهو يعاني من أمراض عديدة.

وتابع الدكتور: الشيخ الزكازاكي تعرض للتسميم. /انتهى/