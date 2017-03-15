محمود عباس: الخيار الإستراتيجي للفلسطينيين هو حل الدولتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعرب خلال لقائه الممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب لعملية السلام في الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" عن ايمانه بإمكانية التوصل إلى سلام تاريخي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من شأنه تعزيز الأمن في جميع أنحاء المنطقة ، حسب تعبيره.

وأوضح عباس أنه يتطلع لنقاش إمكانيات صنع السلام مباشرة مع الرئيس ترامب خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن، مؤكدا التزامه الكامل بخلق أجواء ملائمة لصنع السلام، وأن الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين هو تحقيق حل الدولتين.

وأكد جرينبلات بدوره التزام الرئيس ترامب للعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق السلام الدائم من خلال المفاوضات المباشرة، مشدداً على أهمية أن تعمل كل الأطراف على تخفيض التوتر والتحريض.

الجدير بالذكر إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لزيارة واشنطن. /انتهى/.