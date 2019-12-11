إيران وصلت إلى مراتب عالية من قوة الردع في المجال البحري

وافادت وكالة مهر للانباء، أن المساعد التنسيقي في الجيش الإيراني الأدميرال"حبيب سياري" أشار خلال زيارته إلى مجمع الصناعات البحرية التابع لوزارة الدفاع في شيراز، إلى تاريخ الجهود المبذولة ما بعد فترة الثورةالإسلامية في مجال صناعة الغواصات الحربية قائلاً: "بعد الثورة الإسلامية، هنالك جهود كثيرة بُذِلت في مجال صناعة الغواصات الحربية ويرجع الفضل في أول محاولة من هذا النوع إلى الشهيد "شمران" فمن أجل عبور نهر "أروند" صنع غواصة حربية، ولا تزال تلك الغواصة محفوظة في متحف البحرية في "خرمشهر"، وبعدها وفي أواخر مرحلة الدفاع المقدس، تم صناعة غواصة تستوعب نفرين، ومن ثم استمرت الجهود في القوات البحرية لصناعة غواصات حديثة ومواكبة للعصر وتم صناعة غواصة "فاتح" ولا تزال عجلة الصناعات مستمرة".

وأشاد الأدميرال سياري بقوة وثبات الشعب الإيراني قائلاً: الشعب الإيراني شعب باسل ويضرب فيه المثل بالثقافة والتاريخ والعزيمة، تلك السمات التي جعلته يقف امام قوى الإستكبار العالمي خلا فترة الدفاع المقدس.

واضاف "سياري": طالما لدينا ايمان بأنفسنا وبقدراتنا نستطيع أن نتطور، وما إن فقدنا ذلك الايمان سوف نحضع لسلطة الاعداء.وخلص المساعد التنسيقي في الجيش إلى أنه ورغم الحصار المطبق الذي تعاني منه إيران إلا أنه وصلنا إلى درجات عالية من التسليح والتطوير، فلدينا يقين باننا نستطيع الوصول إلى أي شيئ نريده رغم الصعوبات، وبالإتكاء على الذات وعلى كفاءات الشباب في الصناعات البحرية في وزارة الدفاع، تمكننا من الوصول إلى مراتب عالية من الرشد في الصناعات البحرية ، وأكسبنا قوة ردع كبيرة في هذا المجال. /انتهى/