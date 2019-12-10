رويترز: روحاني سيزور اليابان يوم 19 ديسمبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رويترز نقلت عن مصادر يابانية، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيزور اليابان يوم 19 ديسمبر.

وكان يوم أمس، قد أنهى شينزو آبي التهكنات حول زيارة الرئيس الإيراني المحتملة، وأكد في بيان، أن الزيارة تكون في شهر ديسمبر.

وقال المسؤول الياباني إنه لن يدخر جهدا في تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة تايمز نقلا عن مصدر أمريكي مطلع أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لليابان بشأن هذه الزيارة، وأن واشنطن طلبت من اليابان أن تقدم لها تفاصيل المحادثات التي تتم خلال الزيارة.