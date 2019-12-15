  1. السياسة
١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٣٨

الرئيس روحاني يستقبل سفير ايران الجديد في روسيا

الرئيس روحاني يستقبل سفير ايران الجديد في روسيا

استقبل رئيس الجمهورية "حسن روحاني"، اليوم الأحد، سفير ايران الجديد لدى روسيا قبل توجهه إلى هذا البلد لتولي مهام أعماله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن روحاني"، أكد خلال استقباله السفير الإيراني الجديد لدى روسيا "كاظم جلالي" على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو في جميع المجالات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة.

واعرب الرئيس روحاني في هذا اللقاء عن تمنياته لسفير ايران الجديد بالموفقية في اداء مهامه، مؤكدا ضرورة السعي لتوسيع العلاقات الشاملة بين ايران وروسيا في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاستثمارية.

من جانبه قدم سفير ايران الجديد في موسكو، كاظم جلالي، الى رئيس الجمهورية تقريرا عن مهامه الدبلوماسية في موسكو./انتهى/

رمز الخبر 1900153

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