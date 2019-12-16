صحيفة يابانية: زيارة روحاني لطوكيو ستستغرق ثلاثة ايام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان صحيفة جابان تايمز Japan Times اشارت الى جدول أعمال زيارة الرئيس الايراني الى اليابان موضحة أنه "تبدأ زيارة الرئيس روحاني إلى طوكيو بدءا من 19 ديسمبر من الشهر الحالي وتستغرق ثلاثة أيام، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الیابانی "شينزو آبي".

وكتبت الصحيفة أن الرئيس روحاني سيزور في مستهل جولته ماليزيا للمشاركة في اجتماع، ثم يتوجه إلى اليابان، وأعلنت أن طوكيو تسعى للقيام بمبادرات دبلوماسية بهدف تخفيف التوترات.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الإيرانية، أشار في حديث له صباح اليوم الاثنين خلال لقائه الصحفي الأسبوعي، إلى ان رئيس الجمهورية سيتوجه إلى ماليزيا في الأيام المقبلة، وقال: "يجري التنسيق لزيارة الرئيس روحاني إلى اليابان، منوها الى ان وزير الخارجية الهندي سيزور إيران الأسبوع المقبل للمشاركة في اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين".

كما تطرق إلى أهداف زيارة روحاني إلى طوكيو، قائلا، إن إيران واليابان ترتبطان بعلاقات عريقة، وإن اليابان بلد مهم في شرق آسيا كما أن إيران بلد مهم في غرب آسيا، حيث علاقاتهما عريقة وجيدة وتقليدية، موضحا ان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زار طهران سابقا.

وأضاف موسوي أنه بالإضافة إلى الأهداف الثنائية، فإن البلدين لديهما وجهات نظر حول أهم التطورات الإقليمية والدولية التي سيتم مناقشتها بخصوص قضايا غرب وشرق آسيا والاتفاق النووي./انتهى/