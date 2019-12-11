أفخاي مندلبليت يحذر حكومة الكيان من تداعيات ضم غور الاردن

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أنه صرحت صحيفة"هآرتس" العبرية: بان المستشار القضائي حكومة الكيان الصهيوني "أفيحاي مندلبليت" حذر رئيس جكومة الكيان الصهيوني المنهية ولايته، بنيامين نتنياهو، من تداعيات ضم غور الأردن على الكيان في المحافل القضائية الدولية، مشددا على أن إعلان الضم قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية ضد رؤساء مجالس استيطانية وضباط في جيش الاحتلال. /انتهى/