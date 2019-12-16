روحاني يهنئ العيد الوطني لإستقلال جمهورية كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية حسن روحاني أبرق برسالة للرئيس الجمهورية الكازاخي "قاسم جومارت توكاييف" بمناسبة حلول العيد الوطني لإستقلال جمهورية كازاخستان في عامه الـ 28 مهنئاً الشعب والحكومة بهذه المناسبة، كما اعرب عن أمله بأن تؤدي المساعي المشتركة لمزيد من التعاون والتفاهمات بين الجمهوريتين الاسلامية في ايران والكازاخية على صعيد العلاقات الثنائية والاقلمية والدولية./انتهى/.