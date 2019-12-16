مواجهات نارية في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أسفرت عن مواجهات نارية .

وأوقعت القرعة ليفربول الإنجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما يصطدم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في تلك البطولة (13 لقبا) بمانشستر سيتي الإنجليزي، وحملت القرعة مواجهة صعبة لبوروسيا دورتموند الألماني و باريس سان جيرمان.

ووضعت القرعة برشلونة الإسباني أمام نابولي الإيطالي، فيما سيحل فريق "السيدة العجوز" يوفنتوس ضيفا على ليون الفرنسي في مواجهة الذهاب وبايرن ميونخ سينتظر تشيلسي.

وفي مباراتين متكافئتين يواجه فالنسيا الإسباني نظيره أتلانتا الإيطالي، ولايبزيغ الألماني أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.