النمو الاقتصادي يعتمد على استتباب الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أكد - خلال توديع النائب العام في محافظة ألبرز وتعيين النائب العام الجديد – أن استتاب الأمن يعد بمثابة الأكسيجن بالنسبة للمجتمع.

وأضاف النائب العام أن الإنسان يتسطيع العيش لفترة دون الأكل والشرب لكنه سيموت إذا انقطع عنه الأكسيجن للحظات، وأكد أن المجتمع يحتاج للأمن كما أن الإنسان يحتاج للأكسيجن وإذا انعدم الأمن في المجتمع لن يستيع أحد أن يؤدي مهامه.

وفي سياق مواز أكد النائب العام أن عدونا يحاول جاهدا على مدار أربعين عاما أن يزعزع الاستقرار والأمن ومن هذا المنطلق يريد أن يعيق عجلة التقدم.

أشار منتظري إلى الوضع الإقليمي قائلا " انظروا ماذا فعل أعداؤنا بأفغانستان واليمن وسوريا والعراق، والسؤال الآن هو لماذا يركز العدو فقط على هذه المنطقة؟

وأكد حجة الإسلام منتظري ، بأن الأعداء يريدون ضرب وحدتنا وزعزعة استقرارنا ولقد حاولوا الوصول إلى مبتغاهم هذا من خلال الحرب المفروضة لكنهم فشلوا.