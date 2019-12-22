مصر تجري تعديلا وزاريا يشمل حقائب الاستثمار والصناعة والسياحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عددا من الوزراء الجدد في مصر أدوا اليمين الدستورية يوم الأحد في أول تعديل وزاري تشهده البلاد منذ نحو عامين شمل وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والسياحة.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان مجلس النواب وافق في وقت سابق من يوم الأحد على تعيين نيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة ورانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي وتولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مهام الوزير المختص بالاستثمار والاصلاح الإداري إلى جانب مهامه.

ودمجت مصر وزارة السياحة مع الآثار كما جاء بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب وتولى هذه الحقيبة خالد العناني، وزير الآثار الحالي. وتم تعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية بعد فصل الإصلاح الاداري عن الوزارة وضم التنمية الاقتصادية لها.

وكانت آخر تعديلات وزارية شهدتها الحكومة المصرية في يناير كانون الثاني 2018.

وشملت التغييرات تعيين نيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي والسيد القصير وزيرا للزراعة وعمر مروان وزيرا للعدل كما تم استحداث وزارة دولة لشؤون الإعلام سيتولاها أسامة هيكل وزير الإعلام السابق وتولى علاء فؤاد منصب وزير المجالس النيابية.

ووافق مجلس النواب على تعيين غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة والسكان ومنتصر مناع نائبا لوزير الطيران وأيمن عاشور نائيا لوزير التعليم العالي ورضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم.

ووافق أيضا المجلس على تعيين أحمد طاهر نائبا لوزير التربية والتعليم وعلاء الدين عبد الحكيم نائبا لوزير البترول ومصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة وسيد إسماعيل نائبا لوزير الإسكان ورأفت عبد العزيز هندي نائبا لوزير الاتصالات وغادة شلبي نائبا لوزير السياحة والآثار.