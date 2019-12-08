إدراج بیت الثورة الدستورية في اردبيل ضمن قائمة المعالم الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية بمحافظة اردبيل ان رئيس المنظمة نادر فلاحي اكد على تعریف المعالم التاريخية والطبيعية في أنحاء المحافظة لجذب السياح، مصرحا أن البيت القاجاري اسماعيل بيك يتعلق بـ اسمعيل بيك شيرواني القائم باعمال السفير ورئيس القسم الثقافي والتعليمي بالسفارة الروسية في اردبيل وله دور هام في وقت المجاعة في مدينة اردبيل بالسنة 1327 ق./انتهى/