  1. إيران
٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥٥

جهانغيري يرى اقتصاد إيران في مسار جيد رغم الضغوط الأمريكية

جهانغيري يرى اقتصاد إيران في مسار جيد رغم الضغوط الأمريكية

أكد النائب الاول للرئيس الإيراني "إسحاق جهانغيري"، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن ميزانية الدولة ليست جيدة ، إلا أن اقتصاد البلاد في مسار جيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب الاول للرئيس الإيراني "إسحاق جهانغيري"، أكد اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن ميزانية الدولة ليست جيدة، إلا أن الاقتصاد الإيراني في مسار جيد.

يتبع///

رمز الخبر 1900454

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 13 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي