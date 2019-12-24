جهانغيري يرى اقتصاد إيران في مسار جيد رغم الضغوط الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب الاول للرئيس الإيراني "إسحاق جهانغيري"، أكد اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن ميزانية الدولة ليست جيدة، إلا أن الاقتصاد الإيراني في مسار جيد.

يتبع///