مفاوضات كويتية ــ سعودية ــ إيرانية لبحث الاتفاقية البحرية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر مطلعة كشفت أن مفاوضات ثلاثية بين الكويت والسعودية كطرف، وإيران كطرف ثان ستعقد قريباً، وذلك بسبب مرور الاتفاقية البحرية التي وقعت أمس عبر المناطق والمياه الاقليمية، وستكون هناك معالجة لهذا الموضوع.

وبينت المصادر لـصحيفة قبس الكويتية أن المنطقة المغمورة هي المنطقة البحرية المحاذية للمنطقة البرية المتفق عليها ضمن الاتفاقية وتبعد عن اليابسة 6 أميال وتبدأ من بحر الزور وتنتهي بانتهاء المنطقة البرية. وذكرت أن الاتفاقية نصت على أن يكون الانتاج الكويتي في المنطقة الشمالية، بينما الانتاج السعودي في المنطقة الجنوبية، وان الانتاج سيكون بالمناصفة في حال قل او زاد في منطقة عن اخرى، وسيكون ضمن العمليات المشتركة بين البلدين. وأوضحت المصادر ان الانتاج السعودي سيستمر من الوفرة عبر انابيب تستخرج من مينا الزور ولن يتوقف، موضحة أن انتاج شركة «شيفرون» في الكويت سيتم ضمن امتيازات تم الاتفاق عليها ولمدة 5 سنوات يتم بعدها النظر في تمديد عملها من عدمه ولن ينتهي بانتهاء هذه المدة فوراً.

وأشارت المصادر الى ان بنود الاتفاقية تضمنت امتيازات تحقق مصالح الكويت وفق قوانينها وأنظمنتها، وان هناك مساعي لعودة الانتاج بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن الانتاج سيحتاج الى وقت، وذلك لاعادة تأهيل الآبار وصيانتها بسبب توقفها عن الانتاج لفترة طويلة، حيث ستكون عملية «انعاش» للابار فور بدء الانتاج لعودته بشكل تدريجي.